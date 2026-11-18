«Семь резюме на вакансию указывают на баланс рынка труда»
Экономист Элина Малагова — о причинах роста зарплатных предложений в АПК Ставрополья
В январе-сентябре 2026 года медиана зарплатных предложений в сельском хозяйстве Ставропольского края выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 99,4 тыс. руб. При этом в Ростовской области показатель увеличился на 107%, а в Краснодарском крае — на 25%. Экономист, соучредитель и директор по стратегическому развитию производственной компании Garant Cam Элина Малагова считает, что динамика во многом зависит от структуры вакансий и спроса на квалифицированных специалистов, а рост зарплатных предложений не обязательно означает сопоставимое увеличение фактических доходов всех работников отрасли.
«Приведенные данные отражают зарплатные предложения в вакансиях, но еще не означают, что зарплаты всех работников сельского хозяйства Ставропольского края повысились на 22%. На медиану влияют начальные уровни оплаты труда, состав работодателей, квалификационные требования и изменение долей вакансий по отдельным специальностям.
Значительные различия между зарплатными группами могут привести к тому, что общий показатель изменится сильнее, чем ставки внутри конкретных профессий. Это одно из возможных объяснений различий в региональной динамике.
Реальное увеличение заработной платы определяется соотношением роста фактической оплаты и потребительских цен. Покупательская способность растет, когда повышение доходов опережает инфляцию. При этом стоит учесть, что для оценки финансового положения работника важны сумма после вычетов и годовой доход.
Семь резюме на вакансию указывают на баланс рынка труда, но не гарантируют, что среди соискателей есть кандидаты с нужной квалификацией и опытом работы с оборудованием. Повышение зарплатных предложений помогает привлекать специалистов и поддерживать необходимую численность персонала. Эффективность такого метода можно оценить по срокам закрытия вакансий и фактическому выходу кандидатов на работу.
Медианные предложения для машинистов составляют 184,6 тыс. руб., агрономов — 95,7 тыс. руб., сервисных инженеров и инженеров-механиков — 81,5 тыс. руб. Увеличение доли высокооплачиваемых технических позиций может способствовать росту общей медианы. Отсутствие квалифицированного оператора в период полевых работ грозит простоями техники и задержками, что также влияет на экономическое обоснование зарплат.
Модернизация меняет трудовые функции: часть ручных операций автоматизируется, возрастает роль настройки, обслуживания и контроля оборудования. Рост производительности может компенсировать увеличение расходов на оплату труда. Эффект оценивается по выпуску продукции на человеко-час, простоям, потерям и полной себестоимости с учетом затрат на оборудование, обслуживание и обучение.
Работодатели конкурируют за специалистов не только внутри АПК, но и со смежными отраслями — промышленностью, строительством и транспортом. Повышенная ставка экономически оправдана, если дополнительный результат от работы сотрудника и предотвращенные потери превышают расходы на его оплату. Для работника же важны фактический годовой доход с учетом инфляции, стабильность занятости и условия работы».