В январе-сентябре 2026 года медиана зарплатных предложений в сельском хозяйстве Ставропольского края выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 99,4 тыс. руб. При этом в Ростовской области показатель увеличился на 107%, а в Краснодарском крае — на 25%. Экономист, соучредитель и директор по стратегическому развитию производственной компании Garant Cam Элина Малагова считает, что динамика во многом зависит от структуры вакансий и спроса на квалифицированных специалистов, а рост зарплатных предложений не обязательно означает сопоставимое увеличение фактических доходов всех работников отрасли.

