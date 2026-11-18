Роспотребнадзор выявил фальсификат в 31 пробе продуктов в Оренбуржье
Всего с начала года из оборота изъяли более 30 тонн некачественных продуктов
В Оренбургской области за девять месяцев 2026 года специалисты Роспотребнадзора проверили 423 хозяйствующих субъекта на 1216 объектах, торгующих пищевой продукцией. За этот период было исследовано 21 287 проб, в части которых выявили фальсификат, сообщили в пресс-службе ведомства.
По физико-химическим показателям требованиям не соответствовали 1,2% (48) проб, по микробиологическим — 2% (247), по санитарно-химическим — 0,1% (5), по паразитологическим — 0,2% (1). В 2,4% (31) проб специалисты выявили признаки фальсификации. По радиологическим показателям нарушений не зафиксировано. За весь период из оборота было изъято 215 партий общим весом более 30 т.
Роспотребнадзор также выявил ряд нарушений санитарно-технического состояния помещений, условий реализации и маркировки продукции. В связи с этим было составлено 283 протокола об административных правонарушениях, выдано 111 предписаний, а общая сумма штрафов составила 2,5 млн руб. Для профилактики нарушений управление организовало более 2 тыс. консультаций, 1012 визитов и объявило 848 предостережений.