По физико-химическим показателям требованиям не соответствовали 1,2% (48) проб, по микробиологическим — 2% (247), по санитарно-химическим — 0,1% (5), по паразитологическим — 0,2% (1). В 2,4% (31) проб специалисты выявили признаки фальсификации. По радиологическим показателям нарушений не зафиксировано. За весь период из оборота было изъято 215 партий общим весом более 30 т.