Советский районный суд Уфы приговорил 48-летнего начальника отдела безопасности муниципальной транспортной компании к восьми годам колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Суд также назначил ему 700 тыс. руб. штрафа и на пять лет лишил права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных предприятиях в сфере пассажирских перевозок. В доход государства обращено более 175 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.