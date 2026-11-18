Как прокомментировали «Ъ-Урал» в УГПХ, сейчас компания ведет переговоры с кредиторами по урегулированию вопроса. «Мы не вправе оценивать особенности реализации своей политики нашими партнерами. В текущих условиях мы видим, что такой подход к формированию переговорной позиции, к сожалению, встречается все чаще. Требования к С. Л. Мазуркевичу являются запараллеленными и производными от деятельности группы компаний, которые он возглавляет»,— сообщили «Ъ-Урал» в Уральском горнопромышленном холдинге.