Банк подал иск о банкротстве бизнесмена Мазуркевича из-за долга в 3 млрд руб.
Банк «Санкт-Петербург» подал иск о банкротстве уральского предпринимателя Сергея Мазуркевича. В Арбитражный суд Свердловской области подано заявление о признании бизнесмена несостоятельным из-за задолженности в размере 3,2 млрд руб. Исковое заявление поступило в суд 16 ноября.
Летом этого года кредитор также подавал заявление о признании банкротом ООО «Уралтранссервис», которым руководит господин Мазуркевич. Сумма долга по этому делу составляет 30,4 млн руб. Следующее слушание назначено на 26 ноября.
Активы предпринимателя связаны с добычей щебня и объединены в Уральский горнопромышленный холдинг (УГПХ). Так, весной этого года был подан иск о банкротстве холдинга. Сумма исковых требований тогда составляла 95,9 млн руб. Перед этим налоговая подавала еще три иска о банкротстве заводов, связанных с Сергеем Мазуркевичем: ООО «Уралдоломит», АО «Щебеночный завод», АО «Северский гранитный карьер».
На сайте Уральского горнопромышленного холдинга указано, что он был основан в 1999 году и является крупной многоотраслевой компанией. Холдинг работает в различных отраслях: производстве нерудных материалов, дорожном строительстве, производстве металлоконструкций, логистике и грузоперевозках.
Кроме того, в конце октября этого года по иску Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №32 по Челябинской области суд изъял имущество у компании «Уралдоломит». Взыскано имущество в виде десяти единиц техники: среди них самосвалы, гусеничный экскаватор, погрузчик, а также большегрузы Mercedes Benz Actros и Scania. По решению суда технику продадут на торгах.
Как прокомментировали «Ъ-Урал» в УГПХ, сейчас компания ведет переговоры с кредиторами по урегулированию вопроса. «Мы не вправе оценивать особенности реализации своей политики нашими партнерами. В текущих условиях мы видим, что такой подход к формированию переговорной позиции, к сожалению, встречается все чаще. Требования к С. Л. Мазуркевичу являются запараллеленными и производными от деятельности группы компаний, которые он возглавляет»,— сообщили «Ъ-Урал» в Уральском горнопромышленном холдинге.