Налоговая подала три иска о банкротстве заводов, связанных с Мазуркевичем

Иски о банкротстве трех уральских предприятий, связанных с екатеринбургским бизнесменом Сергеем Мазуркевичем, поданы в Арбитражный суд Свердловской области. Общая сумма исковых требований составляет более 720 млн руб.

Согласно картотеке суда, в феврале был подан иск к ООО «Уралдоломит» на сумму более 569,8 млн руб., 13 марта — к АО «Щебеночный завод» (26,3 млн руб.) и к АО «Северский гранитный карьер» (125,5 млн руб.). По всем заявлениям в качестве третьего лица указана Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Республике Башкортостан.

По данным сервиса Kartoteka.ru, бенефициаром «Щебеночного завод» является ООО «Уральская Транспортная Экспедиционная группа», ей на 99% владеет Сергей Мазуркевич. «Уралдоломитом» господин Мазуркевич владеет на 100% и на 99% — «Северским гранитным карьером» через «Тсу-Авто».

Как указано на сайте Уральского горнопромышленного холдинга, гендиректором которого является господин Мазуркевич, возникшие трудности на некоторых горнодобывающих предприятиях холдинга «определены объективными макроэкономическими причинами и сезонностью бизнеса».

«Поскольку бизнес инертных материалов является сезонным, в течение зимнего периода существенная доля финансовых активов предприятий была вложена в производство продукции к предстоящему строительному сезону, который стартует в ближайшее время»,— говорится в сообщении холдинга. Там отмечают, что предприятия находятся в активной производственной фазе и исполняют «текущие производственные обязательства», начинают отгружать продукцию.

«На складах предприятий сформированы значительные запасы нерудных строительных материалов, средства от реализации которых будут направлены на закрытие значительных регрессивных налоговых обязательств, текущих налогов и обеспечения бесперебойной работы производств. Накопленная продукция и имеющиеся производственные ресурсы для этого есть»,— пояснили в холдинге.

Что касается задолженности перед налоговой, то она, по словам представителей холдинга, возникла из-за объективных макроэкономических причин: рост ключевой ставки, разрыв логистических цепочек, ретроспективные начисления по НДПИ, которые сформировали существенный объем задолженностей российских горнодобывающих предприятий.

На сайте Уральского горнопромышленного холдинга, указано, что он был основан в 1999 году и является крупной многоотраслевой компанией. Холдинг работает в различных отраслях: производстве нерудных материалов, дорожном строительстве, производстве металлоконструкций, логистике и грузоперевозках.

Мария Игнатова