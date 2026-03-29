Налоговая подала иск о банкротстве «Уральского горнопромышленного холдинга»

Иск о банкротстве «Уральского горнопромышленного холдинга», связанного с екатеринбургским бизнесменом Сергеем Мазуркевичем, подан в Арбитражный суд Свердловской области. Сумма исковых требований составляет 95,9 млн рублей. Заявление поступило 25 марта, подробности дела не раскрываются.

Согласно данным ЕГРЮЛ, гендиректором «Уральского горнопромышленного холдинга» является бизнесмен Сергей Мазуркевич.

На сайте Уральского горнопромышленного холдинга указано, что он был основан в 1999 году и является крупной многоотраслевой компанией. Холдинг работает в различных отраслях: производстве нерудных материалов, дорожном строительстве, производстве металлоконструкций, логистике и грузоперевозках.

Ранее налоговая подала иски о банкротстве трех компаний: в феврале был подан иск к ООО «Уралдоломит» на сумму более 569,8 млн руб., 13 марта — к АО «Щебеночный завод» (26,3 млн руб.) и к АО «Северский гранитный карьер» (125,5 млн руб.). По всем заявлениям в качестве третьего лица указана Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Республике Башкортостан.

По данным сервиса Kartoteka.ru, бенефициаром «Щебеночного завода» является ООО «Уральская Транспортная Экспедиционная группа», ей на 99% владеет Сергей Мазуркевич. «Уралдоломитом» господин Мазуркевич владеет на 100% и на 99% — «Северским гранитным карьером» через «Тсу-Авто».

В холдинге задолженности связывали с объективными макроэкономическими причинами: ростом ключевой ставки, разрывом логистических цепочек, ретроспективными начислениями по НДПИ, которые сформировали существенный объем задолженностей российских горнодобывающих предприятий.

