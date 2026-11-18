Завод специализируется на производстве флексов — высококачественных хлопьев, которые проходят несколько этапов очистки, мойки и сушки. Только кристально чистое сырье можно использовать для повторного производства ПЭТ-тары. Линия запущена, предприятие планирует выйти на полную проектную мощность к началу 2027 года и перерабатывать до 23 тыс. т отходов в год. На данный момент на заводе формируется штат. Как отмечают в пресс-службе организации, производство станет частью инфраструктуры экономики замкнутого цикла региона.