Миасское предприятие по переработке пластика получило лицензию
Производство станет частью инфраструктуры экономики замкнутого цикла региона
Предприятие по переработке пластика «Сансара» (Миасс) получило лицензию на обращение с отходами, а также все санитарно-эпидемиологические заключения, разрешающие производственную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Завод специализируется на производстве флексов — высококачественных хлопьев, которые проходят несколько этапов очистки, мойки и сушки. Только кристально чистое сырье можно использовать для повторного производства ПЭТ-тары. Линия запущена, предприятие планирует выйти на полную проектную мощность к началу 2027 года и перерабатывать до 23 тыс. т отходов в год. На данный момент на заводе формируется штат. Как отмечают в пресс-службе организации, производство станет частью инфраструктуры экономики замкнутого цикла региона.