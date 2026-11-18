Валентина Матвиенко обсудила с Ольгой Абрамовой развитие Удмуртии
Стороны затронули поддержку села, промышленность и социальную инфраструктуру
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17 ноября в Москве состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с временно исполняющей обязанности главы Удмуртии Ольгой Абрамовой. Об этом сообщается в пресс-службе главы и правительства республики.
Матвиенко поздравила Абрамову с назначением и отметила ее опыт работы на региональном и федеральном уровнях. Председатель Совета Федерации подчеркнула важность прямого общения с жителями и взаимодействия с федеральными ведомствами для решения задач региона.
«Совет Федерации как палата регионов также готов оказать поддержку и содействие», — сказала Валентина Матвиенко.
На встрече обсуждались промышленный и инвестиционный потенциал Удмуртии, реализация национальных проектов, развитие сельских территорий, поддержка участников специальной военной операции и их семей. Отдельное внимание стороны уделили модернизации социальной инфраструктуры — строительству школ и детских садов, развитию медицинских учреждений и общественных пространств.
Абрамова рассказала о проектах по развитию сельских территорий, поддержке ветеранов СВО и создании новых производств. Также она представила инициативы, для реализации которых республика рассчитывает на федеральную поддержку, в том числе строительство школы в Ижевске и детского сада в жилом районе ZNAK, где также находятся ЖК «Город Оружейников» и «Санвилл».
«Для нас принципиально важно, чтобы развитие промышленности сопровождалось повышением качества жизни людей — строительством школ и детских садов, модернизацией социальной инфраструктуры, созданием комфортных условий для жителей Удмуртии. В этом направлении рассчитываем на дальнейшее конструктивное взаимодействие с Советом Федерации», — отметила Ольга Абрамова.