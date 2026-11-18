Абрамова рассказала о проектах по развитию сельских территорий, поддержке ветеранов СВО и создании новых производств. Также она представила инициативы, для реализации которых республика рассчитывает на федеральную поддержку, в том числе строительство школы в Ижевске и детского сада в жилом районе ZNAK, где также находятся ЖК «Город Оружейников» и «Санвилл».