Екатеринбурженке возместили затраты за сорванный рейс из-за конфликта на Востоке
Академический районный суд Екатеринбурга встал на сторону туристки, чей обратный рейс с Мальдив был отменен из-за военных действий на Ближнем Востоке. Туроператор был обязан компенсировать расходы на размещение и билеты, даже если перевозчик ссылается на форс-мажорные обстоятельства, сообщили в пресс-службе суда.
Согласно материалам дела, в сентябре 2025 года истица приобрела через агента у туроператора ООО «Компания Спейс Тревел» тур на февраль-март 2026 года для трех человек. В пакет включались авиаперелет, размещение в отеле, групповой трансфер и медицинское страхование. Во время отдыха в марте рейс авиакомпании Air Arabia был отменен из-за закрытия воздушного пространства. Туроператор сослался на форс-мажор, не предоставив туристам информацию об обратном перелете и не обеспечив питанием и проживанием. Туристке пришлось самостоятельно решать вопрос с возвращением, потратив свыше 458 тыс. руб. на отель в Мале и авиабилеты до Екатеринбурга.
Отмена рейса ответчиком не оспаривалась, как и тот факт, что питание и размещение туристам обеспечены не были. Доказательств того, что туристам предлагались иные варианты возвращения, суду не представлено. В суде отметили, что туроператор обязан обеспечивать оказание всех услуг, входящих в турпродукт, независимо от того, кем они фактически оказываются, и отвечает перед туристом за действия третьих лиц. Решением суда с ответчика взысканы штраф на 25 тыс. руб. и моральный вред на 5 тыс. руб. Убытки туроператор уже возместил в полном объеме.