Отмена рейса ответчиком не оспаривалась, как и тот факт, что питание и размещение туристам обеспечены не были. Доказательств того, что туристам предлагались иные варианты возвращения, суду не представлено. В суде отметили, что туроператор обязан обеспечивать оказание всех услуг, входящих в турпродукт, независимо от того, кем они фактически оказываются, и отвечает перед туристом за действия третьих лиц. Решением суда с ответчика взысканы штраф на 25 тыс. руб. и моральный вред на 5 тыс. руб. Убытки туроператор уже возместил в полном объеме.