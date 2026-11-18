По данным следствия, организатором преступной схемы стал местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный сбыт огнестрельного оружия. К созданию нелегальных мастерских он привлек трех человек, которые занимались изготовлением и переделкой, а также сбытом оружия.