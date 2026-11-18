В Новосибирске осудят четырех подпольных оружейников
Октябрьский райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело о создании подпольных оружейных мастерских в отношении четырех местных жителей. В зависимости от роли им вменяют незаконный сбыт и хранение оружия (ст. 222 и ст. 222.1 УК РФ) и незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ), сообщает управление транспортной полиции Сибири.
По данным следствия, организатором преступной схемы стал местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный сбыт огнестрельного оружия. К созданию нелегальных мастерских он привлек трех человек, которые занимались изготовлением и переделкой, а также сбытом оружия.
Правоохранители задержали соучастников в сентябре 2025 года. Из незаконного оборота силовики изъяли 23 единицы боевого огнестрельного оружия, около 1 тыс. боеприпасов и более 700 г взрывчатого вещества. Также изъяты детали и механизмы, необходимые для изготовления и переделки оружия.