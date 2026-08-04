Reuters: США потратили большую часть запасов высокоточных ракет в войне с Ираном

Армия США израсходовала большую часть запасов высокоточных ракет большой дальности в войне с Ираном. Это вызывает опасения по поводу готовности вооруженных сил к будущим конфликтам, пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Речь идет о тактических ракетных комплексах армии США (ATACMS) и высокоточных ударных ракетах (PrSM). По словам собеседников агентства, США использовали «практически все» из этих видов оружия. Боеприпасы большой дальности являются важной частью арсенала американской армии, позволяя наносить точные удары с безопасного расстояния, указывает агентство. Ракета PrSM — это более новая, усовершенствованная версия ракеты, которая заменит ATACMS.

Центральное командование ВС США, курирующее американские силы на Ближнем Востоке, почти исчерпало имевшиеся у него до начала войны наземные ракеты, однако смогло пополнить запасы за счет поставок из других стран мира, отметили собеседники Reuters. В ответ на просьбу прокомментировать данные о запасах Белый дом опубликовал заявление президента Дональда Трампа, в котором говорилось, что у США «гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире» и «гораздо больше, чем нужно».

Собеседники агентства согласны с тем, что некоторые виды боеприпасов, включая артиллерийские снаряды и несколько типов ракет, производят в рекордных объемах. Однако они предупредили, что запасы могут быть значительно меньше, чем необходимо для затяжной войны.

В июле посол США в ООН Майк Уолц рассказал, что у его страны есть «все необходимое» для военной операции против Ирана. Он опроверг сообщения СМИ о том, что американские запасы оружия истощились. Посол добавил, что люди, которые распространяют такую информацию, «заслуживают тюремного заключения».