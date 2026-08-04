Reuters: США потратили большую часть запасов высокоточных ракет в войне с Ираном
Армия США израсходовала большую часть запасов высокоточных ракет большой дальности в войне с Ираном. Это вызывает опасения по поводу готовности вооруженных сил к будущим конфликтам, пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Речь идет о тактических ракетных комплексах армии США (ATACMS) и высокоточных ударных ракетах (PrSM). По словам собеседников агентства, США использовали «практически все» из этих видов оружия. Боеприпасы большой дальности являются важной частью арсенала американской армии, позволяя наносить точные удары с безопасного расстояния, указывает агентство. Ракета PrSM — это более новая, усовершенствованная версия ракеты, которая заменит ATACMS.
Центральное командование ВС США, курирующее американские силы на Ближнем Востоке, почти исчерпало имевшиеся у него до начала войны наземные ракеты, однако смогло пополнить запасы за счет поставок из других стран мира, отметили собеседники Reuters. В ответ на просьбу прокомментировать данные о запасах Белый дом опубликовал заявление президента Дональда Трампа, в котором говорилось, что у США «гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире» и «гораздо больше, чем нужно».
Собеседники агентства согласны с тем, что некоторые виды боеприпасов, включая артиллерийские снаряды и несколько типов ракет, производят в рекордных объемах. Однако они предупредили, что запасы могут быть значительно меньше, чем необходимо для затяжной войны.
В июле посол США в ООН Майк Уолц рассказал, что у его страны есть «все необходимое» для военной операции против Ирана. Он опроверг сообщения СМИ о том, что американские запасы оружия истощились. Посол добавил, что люди, которые распространяют такую информацию, «заслуживают тюремного заключения».
Заявление президента Дональда Трампа о «практически неограниченных» запасах боеприпасов США в 2026 году было сделано в контексте войны с Ираном. Он подчеркивал, что американские запасы боеприпасов «никогда не были так велики или так хороши», а также, что «много дополнительного высококачественного вооружения» хранится за пределами США. Однако при этом он признавал, что запасы не находятся на том уровне, «на котором хотелось бы».
Война с Ираном, начавшаяся в конце февраля 2026 года, привела к увеличению расходов США на ремонт, замену и эксплуатацию оборудования. По оценкам военных аналитиков, вооруженным силам США может потребоваться не менее четырех лет для пополнения запасов вооружений до довоенного уровня, при условии выделения необходимых средств Конгрессом. Если же США продолжат активно воевать с Ираном, этот срок может растянуться.
В июне 2026 года Центральное командование армии США сообщило, что к моменту подписания меморандума военные выпустили около 13 тысяч боеприпасов, израсходовав более половины ракет Patriot и свыше 45% высокоточных ударных ракет.