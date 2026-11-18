92 тысячи ярославских пенсионеров получили льготу по транспортному налогу
В Ярославской области в 2025 году льготой по транспортному налогу воспользовались 92 786 пенсионеров. Такие данные приведены в заключении комиссии по налоговым льготам при правительстве области, приложенном к законопроекту о продлении льгот. Проект рассматривает областная дума.
Всего в Ярославской области в 2025 году было зарегистрировано 379 090 легковых автомобилей, принадлежащих частным владельцам, при населении в 1,17 млн человек. Всего льготу по транспортному налогу получили 101 365 налогоплательщиков. Помимо пенсионеров, ею воспользовались 8078 родителей в многодетных семьях и семьях, воспитывающих детей-инвалидов, 490 граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и 11 инвалидов I и II групп вследствие военной травмы.
На пенсионеров пришлось около 91,5% всех получателей льготы. Эффективность ее предоставления этой категории комиссия оценила как высокую.