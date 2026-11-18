Всего в Ярославской области в 2025 году было зарегистрировано 379 090 легковых автомобилей, принадлежащих частным владельцам, при населении в 1,17 млн человек. Всего льготу по транспортному налогу получили 101 365 налогоплательщиков. Помимо пенсионеров, ею воспользовались 8078 родителей в многодетных семьях и семьях, воспитывающих детей-инвалидов, 490 граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и 11 инвалидов I и II групп вследствие военной травмы.