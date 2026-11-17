Принятые весной меры поддержки, призванные смягчить налоговые изменения, до бизнеса почти не дошли: 70,9% не воспользовались ими, потому что не подошли по условиям, еще 23,8% почти не увидели эффекта; хотя бы частичную помощь ощутили только 5,3%. «Это меры для галочки, реального результата они не принесли»,— написал один из участников в комментарии. Инвестировали в основные средства за последние три месяца лишь 16,3%, до конца года вложений не планируют 75,3%. Планы на ближайший год-два остаются неопределенными: 44,5% решат по итогам года, 16,3% намерены сократить деятельность или закрыться — меньше, чем по выборке (20,1%).