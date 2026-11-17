Бизнес включил режим ожидания
Саратовские предприниматели сообщили об ухудшении ситуации и кассовых разрывах
Саратовский бизнес оценивает свое положение заметно хуже, чем следует из официальной статистики: об ухудшении ситуации сообщили 89,9% предпринимателей, опрошенных в августе—сентябре, следует из доклада, с которым ознакомился «Ъ». Главная региональная проблема — невозможность переложить рост затрат в цены: не смогли этого сделать 46,7% участников, а 63% столкнулись с кассовыми разрывами. Промышленность и доходы жителей области при этом растут, но данные Банка России подтверждают падение прибыли и рост кредиторской задолженности предприятий. Почти половина опрошенных отложила решение о будущем бизнеса до итогов года — авторы доклада считают эту неопределенность более важным сигналом, чем заявленные планы сокращения или закрытия.
В Саратовской области 89,9% предпринимателей, опрошенных в августе—сентябре, сказали, что их ситуация ухудшилась, причем 65,2% назвали ухудшение значительным. Это следует из доклада по итогам опроса, с которым ознакомился «Ъ». В регионе собрали 227 анкет, всего — 4448; по всей выборке результат почти такой же — 90,3%. Авторы предупреждают: данные нельзя переносить на весь бизнес региона, а «Россия» в таблицах — это вся выборка опроса, а не официальная статистика.
От общей выборки регион отличается прежде всего тем, что бизнес здесь чаще не смог переложить рост затрат в цены — 46,7% против 42,7%. Полностью компенсировали издержки повышением цен лишь 4,4%. О росте цен поставщиков более чем на 20% сообщили 39,2% опрошенных, собственные цены на столько же подняли только 23,3%. С кассовыми разрывами столкнулись 63% участников, регулярно они случаются у 29,1%. Налоговую нагрузку считают чрезмерной 72,7%, ее рост с начала года на 30% и более оценили 49,3%.
Принятые весной меры поддержки, призванные смягчить налоговые изменения, до бизнеса почти не дошли: 70,9% не воспользовались ими, потому что не подошли по условиям, еще 23,8% почти не увидели эффекта; хотя бы частичную помощь ощутили только 5,3%. «Это меры для галочки, реального результата они не принесли»,— написал один из участников в комментарии. Инвестировали в основные средства за последние три месяца лишь 16,3%, до конца года вложений не планируют 75,3%. Планы на ближайший год-два остаются неопределенными: 44,5% решат по итогам года, 16,3% намерены сократить деятельность или закрыться — меньше, чем по выборке (20,1%).
Официальная статистика выглядит спокойнее. Промышленность области за девять месяцев прибавила 1,7% (по РФ — 0,2%), реальные денежные доходы жителей в первом полугодии выросли на 5,4% — второй результат в ПФО после Удмуртии (5,6%) при среднем по округу 3,3%. Впрочем, розничный оборот за январь—май вырос лишь на 4,4% — 57-е место в стране при общероссийских 5%; на одного жителя приходится 131,2 тыс. руб. оборота, меньше половины московского и петербургского уровня. В едином реестре ФНС на 10 ноября числилось 81,5 тыс. субъектов МСП против 80,7 тыс. в январе: юрлиц стало меньше (21,1 тыс. против 22,8 тыс.), ИП — больше (60,4 тыс. против 57,9 тыс.). Число самозанятых, по данным областного минэкономразвития, за год выросло на 22%, до 209 тыс.
О тех же проблемах говорят данные регионального отделения Банка России: прибыль крупных и средних предприятий области в первом полугодии снизилась на 3,5%, до 38,8 млрд руб., доля работавших с прибылью упала на 7 п. п., до 62,6%, а кредиторская задолженность выросла на 16,8%, до 355,8 млрд руб. Индикатор бизнес-климата регулятора за полугодие потерял 2,2 пункта. Опрос проходил при ключевой ставке 14%. Налоговые сборы при этом растут: за январь—октябрь в консолидированный бюджет области поступило 132,1 млрд руб. налогов и сборов, администрируемых ФНС,— на 6,2% больше, чем годом ранее. Основной прирост дал НДФЛ (+12,6%), упрощенка принесла 11,4 млрд руб., или 8,6% поступлений.
Льготы в регионе при этом есть: пониженные ставки УСН 2% и 7,5% для впервые зарегистрированных в 2024–2026 годах организаций и ИП (на два налоговых периода), налоговые каникулы для новых предпринимателей. 28 октября облдума освободила продавцов, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов, от налога на имущество за 2026 год и транспортного налога на грузовики, снизив им ставку УСН до 2%; доступны им и льготные микрозаймы. По докладу бизнес-омбудсмена Полины Московской, в 2025 году той или иной поддержкой пользовались 39,2 тыс. субъектов МСП, а большинство из 638 обращений к ней касались налогов, земельных и имущественных вопросов и госзакупок.
Общероссийская картина похожа: индекс деловой активности МСП RSBI (ПСБ, «Опора России», Magram MR) в сентябре составил 50,8 пункта, микробизнес все еще в зоне спада (49,8). О фактическом росте продаж говорили лишь 22% опрошенных, а 7% заранее были уверены, что банк откажет в кредите,— максимум с 2020 года.
Авторы доклада предлагают региону в первые 30 дней помочь компаниям разобраться с причинами кассовых разрывов и дать шаблон платежного календаря на 13 недель, а также провести дополнительный опрос о цифровом рубле и универсальном QR-коде: эти вопросы затронули лишь 5–17 человек, а 9 из 14 ответивших назвали главным препятствием нехватку разъяснений. За 30–60 дней авторы советуют выяснить, почему действующие программы поддержки не подходят компаниям. Почти половина участников решит судьбу бизнеса по итогам года, и эту неопределенность авторы считают более важным сигналом, чем долю заявленных закрытий.