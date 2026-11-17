Индия увеличила импорт алмазов в октябре на 120% в каратах
Индия, на которую приходится 90% мировой огранки алмазов, увеличила импорт необработанных камней в октябре на 120% год к году, до 8 млн карат, следует из данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC). В денежном выражении закупки увеличились в два раза, до $770 млн. Средняя цена импорта сократилась примерно на 12%, до $96 за карат.
За текущий финансовый год (апрель—октябрь) Индия импортировала 67,2 млн карат стоимостью $5,77 млрд. Это примерно соответствует объему поставок за аналогичный период 2025 года, но в денежном выражении объем импорта остается ниже прошлогоднего на 9,7%. Согласно данным GJEPC, экспорт бриллиантов из Индии в октябре увеличился на 19% год к году, до 1,7 млн карат, стоимость поставок выросла на 10,5%, до $1,1 млрд. По итогам апреля—октября индийские огранщики нарастили экспорт бриллиантов на 4,7% год к году, до 10 млн карат, в денежном выражении поставки снизились на 4,5%, до $6,9 млрд.