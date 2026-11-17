За текущий финансовый год (апрель—октябрь) Индия импортировала 67,2 млн карат стоимостью $5,77 млрд. Это примерно соответствует объему поставок за аналогичный период 2025 года, но в денежном выражении объем импорта остается ниже прошлогоднего на 9,7%. Согласно данным GJEPC, экспорт бриллиантов из Индии в октябре увеличился на 19% год к году, до 1,7 млн карат, стоимость поставок выросла на 10,5%, до $1,1 млрд. По итогам апреля—октября индийские огранщики нарастили экспорт бриллиантов на 4,7% год к году, до 10 млн карат, в денежном выражении поставки снизились на 4,5%, до $6,9 млрд.