Фигурирующий в деле продюсер Валерий Янклович многим запомнился по эпизодической роли в фильме «Место встречи изменить нельзя» и фразой «Превратили театр черт знает во что». Там он, будучи в жизни администратором Театра на Таганке, сыграл роль администратора Большого театра. Более 20 лет господин Янклович выделял средства на постановки «Ленкома», и именно его ИП принадлежат права почти на все спектакли театра, в том числе на постановки Марка Захарова.