Продюсер Янклович фигурирует в деле президента театра «Ленком»
По данным “Ъ”, уголовное дело, фигурантами которого являются 79-летний Марк Варшавер и 87-летний Валерий Янклович, возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Заявителем по нему выступил один из топ-менеджеров «Ленкома».
В театре и в рабочих кабинетах подозреваемых прошли обыски, во время которых изъяли финансовую документацию, касающуюся взаимоотношений театра и ИП Янкловича Валерия Павловича. Источник “Ъ” в театральных кругах сообщил, что все имущество господина Варшавера арестовано, а сам он находится под подпиской о невыезде.
Фигурирующий в деле продюсер Валерий Янклович многим запомнился по эпизодической роли в фильме «Место встречи изменить нельзя» и фразой «Превратили театр черт знает во что». Там он, будучи в жизни администратором Театра на Таганке, сыграл роль администратора Большого театра. Более 20 лет господин Янклович выделял средства на постановки «Ленкома», и именно его ИП принадлежат права почти на все спектакли театра, в том числе на постановки Марка Захарова.
Как рассказал собеседник “Ъ”, все новые спектакли театра на протяжении многих лет оплачивают продюсеры. «Сейчас все права на спектакли принадлежат зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя Валерию Янкловичу. Марк Варшавер сдавал площади театра в аренду этому ИП за фиксированную сумму. Но, очевидно, были и суммы, которые не отражались ни в каких финансовых документах»,— полагает собеседник “Ъ”.