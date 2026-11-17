В Пермском крае средства будут направлены на реализацию инфраструктурного проекта «Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) "Пермь"», реконструкцию участка шоссе Космонавтов, обустройство железнодорожной инфраструктуры промышленной зоны». Как рассказали в министерстве промышленности и торговли Пермского края, на ОЭЗ «Пермь» с 2028 по 2030 годы будут проложены сети электроснабжения, канализации, инженерные коммуникации, построены дороги на территории ОЭЗ.