Пермский край получит 8 млрд рублей из федерального бюджета
В рамках второго отбора казначейских инфраструктурных кредитов Пермский край получит из федерального бюджета 8 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Пермского края. О распределении средств между регионами доложил министр экономического развития России Максим Решетников президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства.
В Пермском крае средства будут направлены на реализацию инфраструктурного проекта «Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) "Пермь"», реконструкцию участка шоссе Космонавтов, обустройство железнодорожной инфраструктуры промышленной зоны». Как рассказали в министерстве промышленности и торговли Пермского края, на ОЭЗ «Пермь» с 2028 по 2030 годы будут проложены сети электроснабжения, канализации, инженерные коммуникации, построены дороги на территории ОЭЗ.
На шоссе Космонавтов будет реконструирован участок, протяженностью 2,27 км. Уже разработана проектно-сметная документация, начаты работы за счет бюджета региона. Также предусмотрено обустройство железнодорожной инфраструктуры промышленной зоны.
«Инженерная и транспортная инфраструктура ОЭЗ "Пермь" обеспечит предприятия необходимыми инженерными и коммунальными ресурсами, а также транспортной доступностью. Реконструкция шоссе Космонавтов с развязкой в двух уровнях расширит магистраль и обеспечит необходимую мощность для запланированного грузопотока предприятий-инвесторов», – подчеркнули в региональном минпроме.
Напомним, в прошлом году Пермскому краю уже была одобрена заявка на получение казначейского инфраструктурного кредита в сумме 6,7 млрд руб. на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ОЭЗ «Пермь». Работы по этому проекту уже ведутся. По данным регионального минпрома, техническая готовность объекта – 39%.