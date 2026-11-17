«Гидру» рубят по частям
Сооснователя сообщества наркоторговцев приговорили к строгому режиму
В Перми суд вынес приговор в отношении одного из организаторов ОПС, его члены создали самую крупную в России интернет-платформу по продаже наркотиков Hydra. Он признал вину и в итоге получил 10 лет лишения свободы. Также по решению суда будут конфискованы найденное следствием имущество и деньги осужденного на сумму свыше 1 млрд руб. Активная торговля наркотиками через Hydra шла до апреля 2022 года, пока ее серверы в ФРГ не были арестованы немецкой полицией. Сейчас ряд возможных организаторов и участников находятся в розыске, а силовики пытаются получить доступ к криптокошелькам, где хранятся средства ОПС.
Рассмотрение уголовного дела в отношении соорганизатора ОПС проходило в закрытом режиме. Находясь в СИЗО, он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. В итоге подсудимому были вменены организация преступного сообщества, отмывание денежных средств в особо крупном размере и несколько десятков эпизодов, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Осужденный в Перми никогда не был, дело рассматривал Кировский районный суд, поскольку последний эпизод, связанный с реализацией наркотических веществ дистанционным способом, произошел в Кировском районе Перми.
Как установили следствие и суд, подсудимый, а также другие фигуранты причастны к созданию даркнет-платформы Hydra, через которую в 2015–2022 годах происходила торговля наркотиками. Как ранее сообщал «Ъ», к 2019 году на платформе было зарегистрировано свыше 2,5 млн аккаунтов, а общий объем транзакций в 2020 году составил $1,4 млрд руб. Для их совершения было создано свыше 1 млн криптокошельков. Серверы, через которые осуществлялась незаконная деятельность, находились на территории Германии. В апреле 2022 года в результате операции немецкой уголовной полиции их работа была прекращена. Параллельно сотрудники ФСБ и МВД РФ задержали в России первых фигурантов дела.
Позже выяснилось, что за несколько лет последние создали сложную сеть, которая состояла из 15 структурных подразделений, курировавших разные направления — от IT-администрирования до кадровых вопросов и обеспечения безопасности. При этом сеть Hydra сдавала свои мощности в аренду другим наркоторговцам.
В 2024 году один из организаторов ОПС Станислав Моисеев на основе вердикта присяжных был приговорен к пожизненному заключению. Еще 15 участников преступного сообщества получили от 8 до 23 лет лишения свободы. Приговор в отношении господина Моисеева стал первым в отечественной практике, когда подсудимый получил пожизненный срок за преступления, связанные с оборотом наркотиков. Своей вины в ходе предварительного следствия он не признал.
Серьезное наказание получили и рядовые участники ОПС. Так, в прошлом году в Ярославле был вынесен приговор в отношении Бориса Губко, который выполнял функции системного администратора ресурсов Hydra, а также защищал их от DDoS-атак, организуемых конкурирующими преступными организациями. Он не признал вину и получил 21 год лишения свободы.
Более мягкий приговор был вынесен в Ярославле в отношении Дмитрия Павлова, который занимался оплатой серверов преступной сети. Он сотрудничал со следствием и был приговорен к шести годам лишения свободы.
Что касается процесса в Кировском райсуде Перми, то председательствующий потребовал от собравшихся не раскрывать данные о личности подсудимого. В итоге он был приговорен к десяти годам лишения свободы со штрафом 4,8 млн руб. Кроме того, у осужденного будут конфискованы объекты недвижимости общей стоимостью около 1 млрд руб. и 241 млн наличными.
Ранее в СМИ сообщалось, что в розыске находятся еще несколько фигурантов «дела Hydra». Среди них предполагаемый соорганизатор ОПС Алексей Корниенко, а также Владимир Веревкин, который мог исполнять функцию его бухгалтера, и Роман Сабонин. Также во множестве публикаций указывалось, что в Перми рассматривается дело в отношении Алексея Байкова.
Сейчас, по данным «Ъ-Прикамье», сотрудники правоохранительных органов предпринимают действия, направленные на поиск криптокошельков фигурантов и изъятие денежных средств.
Коммерсантъ (Пермь) №213от 18.11.2026, стр. 8