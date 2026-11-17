В Перми суд вынес приговор в отношении одного из организаторов ОПС, его члены создали самую крупную в России интернет-платформу по продаже наркотиков Hydra. Он признал вину и в итоге получил 10 лет лишения свободы. Также по решению суда будут конфискованы найденное следствием имущество и деньги осужденного на сумму свыше 1 млрд руб. Активная торговля наркотиками через Hydra шла до апреля 2022 года, пока ее серверы в ФРГ не были арестованы немецкой полицией. Сейчас ряд возможных организаторов и участников находятся в розыске, а силовики пытаются получить доступ к криптокошелькам, где хранятся средства ОПС.

