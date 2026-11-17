Суд заочно арестовал разыскиваемого экс-министра природных ресурсов Прикамья
Пермский краевой суд оставил в силе решение первой инстанции о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему министру природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Дмитрию Белановичу. Первым на это обратило внимание «КП»-Пермь». Судя по карточке дела, господину Белановичу инкриминируется получение взятки в крупном размере (пп. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По данным «Ъ-Прикамье», показания в отношении него мог дать экс-начальник управления лесопользования Евгений Попляков. Он был отправлен под стражу летом этого года после задержания при получении части взятки. Как считает следствие, он за 8 млн руб. обещал решить вопрос о передаче участка леса, под которым находится месторождение золота в Красновишерском округе. Как говорят знакомые с ситуацией источники, якобы господин Попляков стал сотрудничать со следствием и сообщил, что часть денег предназначалась господину Белановичу.
Сам Дмитрий Беланович якобы выехал за рубеж и был объявлен в розыск. В должности руководителя министерства природных ресурсов он проработал с ноября 2020 года по 9 октября 2026 года.