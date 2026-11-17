По данным «Ъ-Прикамье», показания в отношении него мог дать экс-начальник управления лесопользования Евгений Попляков. Он был отправлен под стражу летом этого года после задержания при получении части взятки. Как считает следствие, он за 8 млн руб. обещал решить вопрос о передаче участка леса, под которым находится месторождение золота в Красновишерском округе. Как говорят знакомые с ситуацией источники, якобы господин Попляков стал сотрудничать со следствием и сообщил, что часть денег предназначалась господину Белановичу.