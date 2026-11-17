Суд установил, что до июля 2026 года в магазине «Читай-город» на улице Первомайской хранилась и распространялась литература, издаваемая американской организацией «Миссия Евразия» (включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ). Дело рассматривалось по ст. 20.33 КоАП РФ.