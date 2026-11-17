В материалах дела сообщается, что господин Сафонов был трудоустроен в клубе «Краснодар» с зарплатой от 8 млн до 12,5 млн руб. в месяц. В 2024 году он перешел во французский клуб Paris Saint-Germain. В 2026 году его доход там, по данным издания Le Parisien, составлял €250 тыс. в месяц до уплаты налогов (более 20 млн руб.). По словам вратаря, всего за несколько лет он перечислил на содержание дочери 90 млн руб. (в эту сумму, вероятно, входит и переданная ей квартира ценой в 57 млн руб.).