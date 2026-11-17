Дело голкипера Матвея Сафонова о выплатах на ребенка подлежит пересмотру
Конституционный суд (КС) РФ постановил пересмотреть дело футбольного вратаря Матвея Сафонова, оспаривавшего положения Семейного кодекса РФ о правилах исчисления алиментов. Ранее футболиста обязали выплачивать 25% дохода бывшей супруге, тогда как он настаивал на фиксированной выплате в 300 тыс. руб. в месяц. От КС вратарь требовал признать неконституционной статью кодекса о 25-процентном размере алиментов. В суде признали, что практика долевого исчисления алиментов восходит еще к советским временам, и фактически дали указания судам применять индивидуальный подход при ежемесячном доходе родителя свыше 200 тыс. руб. Позиция КС меняет существующую практику и может вызвать волну исков обеспеченных родителей об алиментах, считают опрошенные “Ъ” юристы.
С заявлением в высшую судебную инстанцию Матвей Сафонов обратился в июле 2026 года. В жалобе он указал на развод с супругой в 2021 году и решение Никулинского райсуда Москвы от января 2024 года, которым с вратаря взыскивались алименты на содержание дочери в размере 25% заработка. Вратарь в ходе разбирательства просил определить фиксированный размер алиментов 300 тыс. руб. в месяц, ссылаясь на соразмерность этой суммы доходу экс-супруги. Бывшая жена господина Сафонова настаивала на 2,5 млн руб. в месяц. Мосгорсуд и Второй кассационный суд оставили решение без изменений, а Верховный суд отказался передавать дело в свою коллегию по гражданским делам. Тогда вратарь пошел в КС.
В материалах дела сообщается, что господин Сафонов был трудоустроен в клубе «Краснодар» с зарплатой от 8 млн до 12,5 млн руб. в месяц. В 2024 году он перешел во французский клуб Paris Saint-Germain. В 2026 году его доход там, по данным издания Le Parisien, составлял €250 тыс. в месяц до уплаты налогов (более 20 млн руб.). По словам вратаря, всего за несколько лет он перечислил на содержание дочери 90 млн руб. (в эту сумму, вероятно, входит и переданная ей квартира ценой в 57 млн руб.).
Суды ссылались на то, что 25-процентный размер алиментов оговаривается ст. 81 Семейного кодекса РФ. Ее господин Сафонов и просил признать неконституционной, подчеркивая, что отсутствие «потолка» алиментов создает риски злоупотребления и необоснованного обогащения получателя выплат. По мнению футболиста, получение сверхвысоких доходов родителя является обстоятельством, заслуживающим пересмотра норм закона.
КС отказался признавать положения Семейного кодекса неконституционными, указав, что они не исключают прав суда взыскивать алименты «в твердой денежной сумме». Но в высшей инстанции дали судам обстоятельные наставления. «В современных условиях, для которых характерны существенные различия в доходах разных групп населения, взыскание алиментов не может быть неиндивидуализированным и не учитывать нетипичные по объему доходы»,— сообщается в тексте постановления. По мнению КС, автоматический расчет алиментов в долях от «высоких доходов без возможности иного порядка исчисления» лишает плательщика имущества сверх «обусловленного конституционным предназначением алиментов».