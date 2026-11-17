Чтобы подобных ситуаций не возникало, нужна единая стратегия управления популяцией бурого медведя в России. Больше ничего. Причем речь должна идти не только о медведях. Сегодня мы обсуждаем эту проблему, завтра можем столкнуться с выходами волков и волкособачьих гибридов, а на Дальнем Востоке — с конфликтами, связанными с тиграми. Нужна единая стратегия управления всеми крупными хищниками. Пока ее нет, мы будем постоянно сталкиваться с последствиями подобных ситуаций».