«Медведь всегда умел находить себе пропитание»
Эколог Анатолий Кудактин — о массовом выходе хищников в Сочи к людям
В 2026 году в Сочи зарегистрировано почти 500 сообщений о выходах медведей в город и населенные пункты. С людьми встретились около 80–85 особей. О возможных причинах такого поведения животных и необходимости единой стратегии управления крупными хищниками «Ъ-Сочи» рассказал доктор биологических наук, профессор, заслуженный эколог РФ Анатолий Кудактин.
«Речь идет о естественном популяционном взрыве, который охватил весь ареал обитания медведей. Подобное происходит примерно раз в сто лет и является реакцией популяции на воздействие человека. К этому нужно готовиться заранее.
Сейчас медведи залегают в берлоги, медведицы будут приносить потомство. Часть животных станет шатунами, часть — каннибалами. Сколько медведей погибнет в результате этого процесса, мы не узнаем. Это естественная авторегуляция популяции. Однако то, что медведи стали выходить к людям и нападать на них, — уже наша недоработка. Ученые не занимались этими вопросами.
Сообщения о выходах медведей к людям поступали из разных регионов: Сибири, с Дальнего Востока, из Западной Европы и даже из Северной Америки. Началась это примерно в начале сентября. Думаю, весной массовые выходы прекратятся.
С чем связано такое поведение животных, однозначного ответа пока нет. Мы знаем примеры массовых миграций леммингов, белок и других млекопитающих, когда тысячи животных одновременно начинают двигаться в одном направлении. Между ними существует какая-то связь, однако механизмы такого поведения до сих пор неизвестны.
У меня есть гипотеза, что критическая масса медведей пересекла определенную черту, после чего информация об этом каким-то образом распространилась внутри популяции.
При этом объяснять массовые выходы медведей нехваткой кормовой базы, на мой взгляд, неправильно. Корма есть. Мне сообщают из разных регионов, что встречаются медведи с достаточными жировыми запасами, которые способны нормально перезимовать. Медведь всегда умел находить себе пропитание.
Более того, я категорически против того, чтобы медведей подкармливали. Так мы сделаем их еще более синантропными (связанными с человеком.— «Ъ-Сочи»). Животные запомнят места, где получили пищу, и будут туда возвращаться. Это может увеличить количество опасных контактов.
Чтобы подобных ситуаций не возникало, нужна единая стратегия управления популяцией бурого медведя в России. Больше ничего. Причем речь должна идти не только о медведях. Сегодня мы обсуждаем эту проблему, завтра можем столкнуться с выходами волков и волкособачьих гибридов, а на Дальнем Востоке — с конфликтами, связанными с тиграми. Нужна единая стратегия управления всеми крупными хищниками. Пока ее нет, мы будем постоянно сталкиваться с последствиями подобных ситуаций».