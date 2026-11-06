В Сочи за год зафиксировали почти 500 выходов медведей в город
В Сочи в 2026 году зарегистрировано 496 сообщений о выходах медведей в город и населенные пункты, к людям выходят порядка 80–85 особей. Как сообщил участковый госинспектор Сочинского национального парка Реваз Пруидзе, зафиксированы также три инцидента, в которых люди едва не пострадали,— у мусорных контейнеров на курортах и после проникновения медведя в столовую.
Проблема выходит за пределы курортной столицы. В Мостовском районе Краснодарского края в 2025 году животные шесть раз заходили в населенные пункты, в том числе с медвежатами. В текущем году непосредственных заходов не зафиксировано, однако медведей продолжают замечать в 600–1000 м от жилых территорий.
Специалисты объясняют участившиеся встречи с хищниками рядом факторов. Среди них — сокращение пищевой конкуренции, в том числе уменьшение численности кабанов на Северном Кавказе, рост популяции медведей и доступность пищевых отходов. Вытесняемые с кормовых участков молодые особи все чаще добывают пропитание на открытых мусорных площадках.