В Сочи за год зафиксировали почти 500 выходов медведей в город

В Сочи в 2026 году зарегистрировано 496 сообщений о выходах медведей в город и населенные пункты, к людям выходят порядка 80–85 особей. Как сообщил участковый госинспектор Сочинского национального парка Реваз Пруидзе, зафиксированы также три инцидента, в которых люди едва не пострадали,— у мусорных контейнеров на курортах и после проникновения медведя в столовую.