Продюсер Разин выразил соболезнования в связи со смертью матери композитора «Ласкового мая»
Похороны Валентины Кузнецовой пройдут 18 ноября в Оренбурге
Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин выразил соболезнования в связи со смертью матери основателя музыкальной группы Сергея Кузнецова. Свои слова он передал изданию РИА Новости.
Господин Разин назвал Валентину Кузнецову мужественной женщиной, отметив, что она достойно выполнила материнский долг.
«Царство Небесное, Валентина Алексеевна. Покойтесь с миром. Вы были мужественной женщиной и выполнили свой долг — и как мама, и как очень порядочный, хороший человек. Вечная память», — сказал продюсер.
Ранее близкие Валентины Кузнецовой сообщили «Ъ-Волга», что она умерла ночью 16 ноября в возрасте 95 лет. Юбилей она отметила совсем недавно, 25 октября. Ее сын, основатель известной музыкальной группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов, умер четыре года назад, 7 ноября, в Оренбурге.
Оренбуржцы проводят в последний путь Валентину Алексеевну в среду, 18 ноября. Прощание с ней состоится с 11:45 до 12:30 на ул. Монтажников, д. 34/3, в малом прощальном зале. По данным «Ъ-Волга», женщину похоронят рядом с сыном на кладбищенском комплексе «Степной», в 41-м квартале.