Оренбуржцы проводят в последний путь Валентину Алексеевну в среду, 18 ноября. Прощание с ней состоится с 11:45 до 12:30 на ул. Монтажников, д. 34/3, в малом прощальном зале. По данным «Ъ-Волга», женщину похоронят рядом с сыном на кладбищенском комплексе «Степной», в 41-м квартале.