Сергей Кузнецов — основатель знаменитого бойз-бенда из Оренбурга «Ласковый май» и автор его песен. В 1986 году он создал музыкальную группу в местной школе-интернате №2, где познакомился с Юрием Шатуновым. Среди написанных им хитов — «Белые розы», «Седая ночь», «Лето» и другие. В 1989 году Кузнецов покинул группу на фоне конфликта с продюсером Андреем Разиным и создал ряд музыкальных проектов в родном Оренбурге. С Юрием Шатуновым он сотрудничал и после распада «Ласкового мая» в 1992 году, помогая уже с сольным творчеством.