В Оренбурге скончалась мать композитора «Ласкового мая» Сергея Кузнецова
В Оренбурге на 96-ом году жизни скончалась Валентина Кузнецова — мать основателя знаменитой группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова. 25 октября она отметила юбилей — 95 лет. Как узнал «Ъ-Волга» от близких семьи, женщина умерла во сне в понедельник, 16 ноября.
В последний путь Валентину Кузнецову проводят 18 ноября, в Оренбурге. С ней будут прощаться с 11:45 до 12:30 на ул. Монтажников д. 34/3, в малом прощальном зале. По данным «Ъ-Волга» женщину похоронят рядом с сыном на кладбищенском комплексе «Степной», на 41 квартале.
Незадолго до смерти Валентина Кузнецова проиграла суд вдове Юрия Шатунова — Светлане Шатуновой-Чумаковой — о признании завещания своего сына недействительным. Судебные разбирательства длились больше полутора лет. По словам источника «Ъ-Волга», близкого к семье Кузнецовых, Валентина Алексеевна никогда не предъявляла претензий на хитовые песни, а лишь хотела разрешить спор из-за квартиры, в которой она проживала, а также сохранить за собой право на инструментальную музыку сына и передать ее в свободное пользование. Однако она получила отказ.
Сергей Кузнецов — основатель знаменитого бойз-бенда из Оренбурга «Ласковый май» и автор его песен. В 1986 году он создал музыкальную группу в местной школе-интернате №2, где познакомился с Юрием Шатуновым. Среди написанных им хитов — «Белые розы», «Седая ночь», «Лето» и другие. В 1989 году Кузнецов покинул группу на фоне конфликта с продюсером Андреем Разиным и создал ряд музыкальных проектов в родном Оренбурге. С Юрием Шатуновым он сотрудничал и после распада «Ласкового мая» в 1992 году, помогая уже с сольным творчеством.
Композитор скончался 7 ноября 2022 года в Оренбурге, спустя пять месяцев после смерти Юрия Шатунова. Причиной смерти стал сердечный приступ. Тело Сергея Кузнецова обнаружила его мать.
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