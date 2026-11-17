О том, что ведется подготовка к терактам, чекисты узнали еще в начале 2026 года. Разработкой плана совместно занимались ГУР Минобороны Украины и СБУ. Под наблюдением силовиков злоумышленники в несколько этапов получили от кураторов более 700 кг взрывчатки. Кроме того, им передали не менее 40 ударных беспилотников и шесть гидроциклов, а также необходимые комплектующие и специальную аппаратуру для сборки и настройки дронов-камикадзе.