ФСБ предотвартила теракты с использованием БПЛА на юге России
Сотрудники ФСБ задержали четырех пособников СБУ в Ростове-на-Дону, дагестанском Кизляре, а также в Майкопе (Адыгея) и Тихорецке (Краснодарский край). В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о подготовке к совершению теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 22.1 УК РФ). Еще двух подозреваемых, как рассказали в центре общественных связей ФСБ, ликвидировали при задержании.
О том, что ведется подготовка к терактам, чекисты узнали еще в начале 2026 года. Разработкой плана совместно занимались ГУР Минобороны Украины и СБУ. Под наблюдением силовиков злоумышленники в несколько этапов получили от кураторов более 700 кг взрывчатки. Кроме того, им передали не менее 40 ударных беспилотников и шесть гидроциклов, а также необходимые комплектующие и специальную аппаратуру для сборки и настройки дронов-камикадзе.
Беспилотники забросили по воздуху с помощью метеозондов и других БПЛА, из которых более 70 — удалось перехватить. Гидроциклы же доставили на юг России через третьи страны. Спецслужба утверждает, что в дальнейшем их планировалось переоборудовать в боевые безэкипажные катера и начинить каждый взрывчаткой массой 60 кг в тротиловом эквиваленте. ФСБ также опубликовала имена организаторов атак. Ими оказались заместитель руководителя центра специальных операций «А» СБУ бригадный генерал Николай Ульяницкий, а по линии ГУР операцию вел генерал-майор Георгий Лордкипанидзе.