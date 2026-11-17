Челябинский «Трактор» уступил «Сибири» в матче КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» встречался в Новосибирске с местной «Сибирью».
Счет в начале первого периода открыли хозяева льда — удачный бросок на счету Павла Тютнева. Челябинцы отыгрались почти сразу же — после броска Владислава Валенцова шайба удачно отскочила в Андрея Матюшина, после чего пересекла линию ворот «Сибири».
Новосибирцы вновь вышли вперед во второй двадцатиминутке, когда на пятачке перед воротами Хенрика Хаукеланда удачно подставил клюшку Егор Коршков, еще в прошлом сезоне игравший за «Трактор».
За три минуты до конца третьего периода «Трактор» сменил вратаря на шестого полевого игрока, однако «Сибирь» смогла дважды воспользоваться этим — сначала шайбу в опустевшие ворота отправил форвард хозяев Илья Люзенков, а затем то же самое сделал Степан Никулин. 4:1 — победа «Сибири».