За три минуты до конца третьего периода «Трактор» сменил вратаря на шестого полевого игрока, однако «Сибирь» смогла дважды воспользоваться этим — сначала шайбу в опустевшие ворота отправил форвард хозяев Илья Люзенков, а затем то же самое сделал Степан Никулин. 4:1 — победа «Сибири».