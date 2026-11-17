В Воронеже продают очередной логокомплекс за 855 млн рублей
В Левобережном районе Воронежа продается производственно-складской комплекс. Стоимость объекта, расположенного по адресу Монтажный проезд, 5Ч, оценивается в 855 млн руб. Объявление размещено на площадке «Авито» компанией «Технопарк».
Согласно описанию, комплекс состоит из двух зданий общей площадью 11,4 тыс. кв. м.
Первое здание занимает 5,6 тыс. кв. м, под ним находится участок в собственности площадью 1,3 га. Производственно-складская площадь составляет 5 тыс. кв. м., высота — до 7,2 м. Полы смонтированны для нагрузки 6 т на кв. м. В здании установлена кран-балка грузоподъемностью 5 т. Предусмотрено семь секционных ворот, пять из них — высотой до 4 м.
Офисно-бытовая часть площадью 594 кв. м занимает два этажа.
Второе здание площадью 5, тыс. кв. выполнено из сэндвич-панелей. Оно расположено на земле площадью 0,9 га, которая находится в аренде на 49 лет. Высота потолков — 6 м. Есть газовая котельная, центральные вода и канализация. Энегретическая емкость — 1,5 МВт.
На территории комплекса имеется железнодорожный тупик на пять вагонов (станция Придача). Объект находится в эксплуатации, предусмотрена парковка на улице, подходящая для грузового транспорта.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что с начала сентября в Воронежской области, где склады Wildberries подвергались атакам ВСУ, появились объявления о продаже не менее 11 объектов логистической недвижимости. Их суммарная цена составляет 3,4 млрд руб. Самым дорогим на тот момент был производственно-складской комплекс площадью 5,6 тыс. кв. м, расположенный по соседству, — Монтажный проезд, 5В. Он стоил 448 млн руб. Собственник в объявлении не указан. В агентстве недвижимости «Технопарк», отвечающем за продажу объекта, «Ъ-Черноземье» сказали, что не комментируют причины такого решения.