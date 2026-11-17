Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что с начала сентября в Воронежской области, где склады Wildberries подвергались атакам ВСУ, появились объявления о продаже не менее 11 объектов логистической недвижимости. Их суммарная цена составляет 3,4 млрд руб. Самым дорогим на тот момент был производственно-складской комплекс площадью 5,6 тыс. кв. м, расположенный по соседству, — Монтажный проезд, 5В. Он стоил 448 млн руб. Собственник в объявлении не указан. В агентстве недвижимости «Технопарк», отвечающем за продажу объекта, «Ъ-Черноземье» сказали, что не комментируют причины такого решения.