Специалисты филиала «Россети Центр» — «Воронежэнерго» за девять месяцев текущего года исполнили более 3 900 договоров технологического присоединения к электросетям общей мощностью свыше 113 МВт. Лидерами по числу заявок стали Новоусманский, Хохольский, Рамонский, Семилукский районы Воронежской области и воронежская городская агломерация.