Челябинца осудили за продажу персональных данных мошенникам
Калининский районный суд Челябинска признал виновным 28-летнего местного жителя в незаконной передаче персональных данных (ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
Установлено, что горожанин создал интернет-сервис, с помощью которого продавал персональные данные россиян, составляющие банковскую тайну. Он постоянно искал клиентов, и те за отдельную плату использовали полученную информацию для реализации мошеннических схем. Так они могли похищать деньги со счетов граждан и оформлять кредиты на третьих лиц.
Южноуральца задержали сотрудники УФСБ России по региону в мае 2025 года. По месту его жительства был проведен обыск, изъяты флеш-накопители, системные блоки, жесткие диски и съемные носители с аппаратным шифрованием.