Установлено, что горожанин создал интернет-сервис, с помощью которого продавал персональные данные россиян, составляющие банковскую тайну. Он постоянно искал клиентов, и те за отдельную плату использовали полученную информацию для реализации мошеннических схем. Так они могли похищать деньги со счетов граждан и оформлять кредиты на третьих лиц.