По предварительным данным, утром 17 ноября 15-летний подросток двигался на автомобиле Lada Priora по улице Луговой в Шадринке. Он не справился с управлением, и машина врезалась в опору связи, после чего опрокинулась. В результате ДТП самого водителя и трех его несовершеннолетних пассажиров госпитализировали с травмами.