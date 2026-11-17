Курганская прокуратура установит причины ДТП с четырьмя ранеными подростками
Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил Шадринской межрайонной прокуратуре провести проверку после ДТП, в результате которого пострадали четверо подростков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По предварительным данным, утром 17 ноября 15-летний подросток двигался на автомобиле Lada Priora по улице Луговой в Шадринке. Он не справился с управлением, и машина врезалась в опору связи, после чего опрокинулась. В результате ДТП самого водителя и трех его несовершеннолетних пассажиров госпитализировали с травмами.
Прокуратуре необходимо установить все обстоятельства произошедшего и проверить соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения.