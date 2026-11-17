Сергей Карасев работает в департаменте градостроительства и архитектуры администрации с 2011 года. Сначала он возглавлял управление архитектуры и городского дизайна. Имеет классный чин «Муниципальный советник муниципального образования Пермского края 1-го класса». Должность первого замначальника департамента — главного архитектора Перми он занимал с 2024 года.