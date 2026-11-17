The Economist спрогнозировал главные события 2027 года
Журнал The Economist выпустил ежегодный прогноз The World Ahead 2027. В нем обозначены десять главных вызовов для мира на предстоящий год. По оценке редакции, реальность догнала научную фантастику: дроны изменили войны, такси ездят сами, а ИИ-модели выходят из-под контроля.
Центральной темой, как отмечает издание, станет посттрамповская эра — после промежуточных выборов в США начнется борьба за наследство, но сам Дональд Трамп будет вести себя «как разрушительная Angry Bird», умножая указы и юридические споры (1).
Последствия военной операции США и Израиля против Ирана будут ощущаться весь год, считает издание. Доверие союзников подорвано, региональная политика и энергопотоки перестраиваются, а нехватка удобрений грозит продовольственной безопасности (2).
2027-й обещает стать самым жарким годом в истории: «супер-Эль-Ниньо» принесет засухи и лесные пожары (3). Одновременно вырастет отторжение ИИ — более мощные модели усилят кибератаки, а долговая нагрузка компаний повысит риск краха (4).
Во Франции высоки шансы на победу на президентских выборах ультраправой Марин Ле Пен, что ударит по франко-германскому мотору ЕС (5). Рынки облигаций будут под давлением из-за бюджетных излишеств и новой инфляции (6).
Как полагает The Economist, Китай может решиться захват Тайваня (7). Препараты для похудения изменят потребительское поведение (8), а удешевление запусков откроет путь к частным станциям и дата-центрам на орбите (9). К 50-летию «Звездных войн» франшиза получит перезапуск — и окажется как никогда актуальной (10).