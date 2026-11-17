Как полагает The Economist, Китай может решиться захват Тайваня (7). Препараты для похудения изменят потребительское поведение (8), а удешевление запусков откроет путь к частным станциям и дата-центрам на орбите (9). К 50-летию «Звездных войн» франшиза получит перезапуск — и окажется как никогда актуальной (10).