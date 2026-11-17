В настоящее время осуществляется реконструкция и модернизация завода, ведется строительство новых корпусов, закупается высокотехнологичное оборудование. На сегодняшний день в проект вложено более 7 млрд руб. собственных средств, на заводе уже работает 260 человек. Полноценный запуск завода планируется в 2027 году.