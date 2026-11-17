Резидент ТОР «Тольятти» получил заемные средства ФРП
Компания «Атлас Трейлер», являющаяся резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Тольятти», получила заем федерального Фонда развития промышленности (ФРП) по программе «Автокомпоненты». Об этом сообщили в минэкономразвития Самарской области.
Средства будут направлены на запуск серийного производства надстроек мусоровозов на шасси «КамАЗ». Общий бюджет проекта превышает 2 млрд руб., из которых 943 млн руб. будут предоставлены ФРП в виде льготного займа.
С помощью займа ФРП компания создаст производство надстроек для мусоровозов — специализированных кузовов с системой прессования ТКО, которые устанавливаются на шасси «КамАЗ» поколений К3 и К5 и служат для сбора, уплотнения и вывоза твердых коммунальных отходов.
Предприятие приобретет высокотехнологичную роботизированную линию сварки надстроек. После выхода на полную мощность завод будет производить до 640 надстроек ежегодно. Компания планирует приобретать сырье преимущественно российского производства — уровень локализации составляет 70%.
В настоящее время осуществляется реконструкция и модернизация завода, ведется строительство новых корпусов, закупается высокотехнологичное оборудование. На сегодняшний день в проект вложено более 7 млрд руб. собственных средств, на заводе уже работает 260 человек. Полноценный запуск завода планируется в 2027 году.