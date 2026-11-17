В Кузбассе вновь выросло отставание от прошлогодних показателей добычи угля
Минугля региона подвело итоги 10 месяцев
Угольщикам Кузбасса не удалось достичь прошлогодних объемов добычи по итогам 10 месяцев. Это следует из сообщения министерства угольной промышленности региона.
Согласно подсчетам ведомства, в январе—октябре 2026 года объем добычи составил 154,9 млн тонн. Это на 2,8 млн тонн меньше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом результат октября оказался на 1,8 млн тонн хуже октябрьского показателя прошлого года.
Как писал «Ъ-Сибирь», отставание от прошлогоднего графика сокращалось на протяжении нескольких предыдущих месяцев. По итогам первых трех кварталов оно составляло всего 0,9 млн тонн.