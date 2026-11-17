Согласно подсчетам ведомства, в январе—октябре 2026 года объем добычи составил 154,9 млн тонн. Это на 2,8 млн тонн меньше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом результат октября оказался на 1,8 млн тонн хуже октябрьского показателя прошлого года.