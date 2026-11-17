17 ноября зампредседателя правительства Пермского края Алексей Чибисов назначен также и.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона. Об этом сообщает краевая газета «Звезда». Господин Чибисов в рамках своего функционального блока курирует деятельность пяти министерств — минприроды, промышленности и торговли, экономического развития и инвестиций, агропромышленного комплекса, а также по туризму.