В Тутаеве более 80 домов останутся без отопления 19 ноября
Подачу отопления и горячей воды в 81 жилой дом и ряд социальных учреждений Тутаева приостановят 19 ноября из-за ремонта тепловых сетей. Об этом сообщает ГП ЯО «Яроблводоканал».
С 08:00 до окончания работ специалисты заменят участок обратного трубопровода диаметром 270 мм в тепловой камере на улице Дементьева, а также запорную арматуру диаметром 150 мм на улице Павла Шитова, 63.
Под отключение попадут дома на улицах Комсомольской, Моторостроителей, Дементьева, Пролетарской, Луначарского, Ярославской, Павла Шитова, Соборной и Садовой, а также на проспекте 50-летия Победы.
Без отопления и горячей воды на время ремонта останутся детский сад «Ромашка», школы №4 и №6, спорткомплекс «Старт», борцовский зал, городской клуб и социальные учреждения.