Курганская область заняла 10-е место в России по перевесу уволенных работников над трудоустроенными. Наибольшая разница отмечается в Брянской (42,9%), Архангельской (36,5%) и Орловской (36,1%) областях. В целом по стране за апрель — июнь этого года было нанято 2,3 млн человек, попрощались компании с 2,5 млн сотрудников. Превышение достигло 11%. При этом в восьми регионах ситуация обратная — число принятых на работу превысило количество уволенных. Перевес был выявлен в Камчатском крае (трудоустройства обогнали увольнения на 74,5%), Магаданской области (на 66,7%), на Чукотке (на 50%), в Ленинградской области (на 15,4%), Амурской области (на 4,5%), Якутии (на 3,4%), Татарстане (на 2,6%) и Чечне (на 0,6%).