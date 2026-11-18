ООО «Яйвинский ДОК», управляющее комплексом вывшего Яйвинского домостроительного комбината (Александровский муниципальный округ, поселок Яйва), сменило владельца. По данным СПАРК-Интерфакс, новым собственником 100% долей стал Дмитрий Ужегов, он же возглавил ООО. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 6 ноября. Ранее он не был зарегистрирован в качестве ИП, юридическими лицами не владел и не возглавлял их. До 6 ноября 100% долей принадлежало Анне Рудаковой.