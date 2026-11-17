Ярославский суд взыскал 250 тысяч с хозяйки напавшего на пенсионера быка
Суд взыскал с жительницы Переславского округа 250 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу пенсионера, пострадавшего от нападения принадлежавшего ей быка. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.
Суд установил, что летом 2024 года бык находился на свободном выпасе в поле рядом с жилыми домами и напал на проходившего мимо пенсионера.
В результате мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, повреждения, повлекшие снижение остроты зрения, а также стойкую утрату трудоспособности на 20%. Вред здоровью был квалифицирован как средней тяжести.
По данным прокуратуры, владелица нарушила правила выпаса животного. Решение суда в законную силу не вступило.