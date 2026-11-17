Все нижегородские теплосетевики купили передвижные котельные к предстоящей зиме
Около десятка мобильных котельных на случай нештатных ситуаций имеют теплоснабжающие организации Нижнего Новгорода в осенне-зимний период 2026-2027 годов. О начале прохождения отопительного сезона представители крупных теплоснабжающих организаций рассказали на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству.
В том числе две передвижные котельные по 3 МВт каждая купили и подготовили к работе в Кстовском районе, рассказал заместитель главного инженера по тепловым сетям нижегородского филиала «Т Плюс» Максим Бренчуков. Он добавил, что также предприятие закупило аварийный запас материалов и оборудования на 265 млн руб.
По словам технического директора филиала ООО «Эн+ Тепло Волга» «Нижегородский» Игоря Шабанова, их предприятие, которое обслуживает Автозаводский и часть Ленинского района, приобрело три блочные котельные общей мощностью 4,3 Гкал/ч.
Еще три котельные есть у АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО), обслуживающего большую часть Нижнего Новгорода. Как писал «Ъ-Приволжье», до этого года передвижная котельная в всей области имелась только у ОКО. В октябре первый заместитель министра ЖКХ региона Владислав Супернак сообщал, что всего в регионе к текущему отопительному сезону в условиях внешних угроз коммунальные предприятия приобретут 13 блочно-модульных котельных.