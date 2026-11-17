В том числе две передвижные котельные по 3 МВт каждая купили и подготовили к работе в Кстовском районе, рассказал заместитель главного инженера по тепловым сетям нижегородского филиала «Т Плюс» Максим Бренчуков. Он добавил, что также предприятие закупило аварийный запас материалов и оборудования на 265 млн руб.