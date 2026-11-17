Просроченная задолженность субъектов МСП в Удмуртии выросла почти на 40% за год
Объем выданных в сентябре кредитов увеличился на 20,1%
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Просроченная задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Удмуртии составила 3,9 млрд руб. в сентябре. Это на 38,6% больше, чем годом ранее, подсчитал «Ъ-Удмуртия» по данным ЦБ РФ.
Общая задолженность таких компаний в регионе за указанный период снизилась на 2,4% — до 113 млрд руб. Таким образом, доля просроченной задолженности выросла на 1,1 п. п. — до 3,5%. Объем кредитов, выданных МСП в Удмуртии в сентябре, составил 12,9 млрд руб. Прирост за год — 20,1%.
По данным ЦБ, средневзвешенные процентные ставки по кредитам для субъектов МСП в целом по стране составили 17,9% для займов сроком до одного года (+1,5 п. п. относительно августа), 13,7% — более года (-0,5 п. п.).