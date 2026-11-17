В Екатеринбурге представили благотворительный спектакль «Хочу быть выше»
На сцене Екатеринбургского театра кукол представили благотворительную постановку «Хочу быть выше» режиссера Арсения Мещерякова. История основана на документальной пьесе Аси Сегалович, куда вошли семь историй о взрослении молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Кульминацией стало знакомство с подопечными фонда «Жизнь в движении», чьи судьбы зрители увидели в программе.
Для проекта были взяты интервью у участников фонда. Они покоряют Эльбрус, осваивают горные лыжи, играют на музыкальных инструментах и рисуют картины.
«Такая поэтическая, легкая, почти музыкальная форма дала возможность выпустить спектакль, который "пробивает стены". Мне самому непросто смотреть, потому что я знаю всех. Каждый раз вижу слезы, потому что зрители потом на сцене видят уже не артистов, а героев»,— рассказал учредитель фонда, народный артист России Евгений Миронов.
Фонд «Жизнь в движении» с 2014 года оказывает помощь детям и молодым людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата в области протезирования, ортезирования, реабилитации и социальной адаптации. За 12 лет работы фонд помог более 1 тыс. детей из 35 регионов России и Республики Беларусь.
В спектакле задействованы студенты Школы-студии МХАТ (курс Марины Брусникиной и Сергея Щедрина).