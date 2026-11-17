«Такая поэтическая, легкая, почти музыкальная форма дала возможность выпустить спектакль, который "пробивает стены". Мне самому непросто смотреть, потому что я знаю всех. Каждый раз вижу слезы, потому что зрители потом на сцене видят уже не артистов, а героев»,— рассказал учредитель фонда, народный артист России Евгений Миронов.