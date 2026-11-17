В мэрии пояснили, что за последние месяцы в округе были установлены новые световые точки на ул. Декабристов, 70 лет Октября, Ишимской, Ягодной и в переулке Комсомольском. Это повысило комфорт и безопасность жителей, но одновременно увеличило общее энергопотребление системы.