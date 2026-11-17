В Тюменской области будут отключать уличное освещение ночью ради экономии
В Заводоуковском муниципальном округе (Тюменская область) будут отключать уличное освещение с 00:30 до 05:00 ради экономии бюджетных денег, сообщили в администрации округа.
«Данное решение принято в связи с ростом объема потребления электроэнергии и тарифа на уличное освещение при неизменном лимите бюджетных средств на его оплату»,— говорится в сообщении мэрии в социальных сетях.
В мэрии пояснили, что за последние месяцы в округе были установлены новые световые точки на ул. Декабристов, 70 лет Октября, Ишимской, Ягодной и в переулке Комсомольском. Это повысило комфорт и безопасность жителей, но одновременно увеличило общее энергопотребление системы.
При этом лимит бюджетных средств на оплату уличного освещения в текущем году не изменился. Чтобы избежать задолженности за электроэнергию и сохранить финансирование других направлений, власти решили сократить время работы уличного освещения.