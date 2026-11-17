На заседании Координационного совета также обсудили развитие проекта «Китель Победы», школьные военно-патриотические мероприятия и план работы на 2027 год. В частности, в сезоне 2025–2026 годов в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» в Удмуртии приняли участие более 15 тыс. школьников.