Детям участников СВО в Удмуртии вручили более 3 тысяч значков
Проект «Мой папа — Герой!» действует в Ижевске с 2023 года
Более 3 тыс. памятных значков вручили детям участников специальной военной операции в рамках проекта «Мой папа — Герой!». Об этом сообщается на сайте администрации Ижевска по итогам заседания Координационного совета по патриотическому воспитанию, состоявшегося 13 ноября.
Проект помогает детям сохранять память о родителях, участвующих в специальной военной операции. С 2026 года памятные знаки вручают не только детям военнослужащих-отцов, но и детям матерей, участвующих в защите страны.
Акция стартовала в Ижевске в 2023 году по инициативе Совета отцов Удмуртии. Ее итоги представил руководитель рабочей группы поддержки ветеранов СВО и их семей Общественной палаты города Константин Линник.
На заседании Координационного совета также обсудили развитие проекта «Китель Победы», школьные военно-патриотические мероприятия и план работы на 2027 год. В частности, в сезоне 2025–2026 годов в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» в Удмуртии приняли участие более 15 тыс. школьников.