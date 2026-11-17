В Ярославле запретили выход на лед
Мэрия Ярославля запретила выходить на лед водоемов и выезжать на него на транспорте до установления устойчивого и безопасного ледостава. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии, его подписал глава города Алексей Михайлов.
Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопасности поручено организовать мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах и контролировать их проведение.
Постановление подписано 16 ноября, оно вступит в силу на следующий день после официальной публикации. На данный момент из-за теплой погоды ледостав в Ярославле не начался.