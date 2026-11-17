Налоговики пришли за лекарствами
Структуры ФНС требуют банкротства усольского фармзавода и продажи его имущества
Арбитражный суд Иркутской области принял к производству иски челябинской межрайонной налоговой инспекции о взыскании более 1 млрд руб. с Усолье-Сибирского химфармзавода (УСХФЗ) за счет продажи его заложенного имущества. Одновременно иркутская межрайонная инспекция ведомства добивается банкротства завода. Юристы полагают, что суд взыщет долг, но сохранит стратегическое предприятие, а конфликт завершится мировым соглашением с согласованным сторонами графиком платежей.
Арбитражный суд Иркутской области рассматривает серию исков межрайонной инспекции ФНС №32 по Челябинской области об обращении взыскания на заложенное имущество АО «Усолье-Сибирский химфармзавод». Требования обусловлены задолженностью предприятия по налогам и страховым взносам, превышающей 1 млрд руб.
Усолье-Сибирский химфармзавод построен в 1966–1970 годах и входит в перечень системообразующих предприятий. АО «УСХФЗ» выпускает фармацевтические субстанции, в том числе сильнодействующие и психотропные, а также готовые лекарственные препараты. Ежегодная мощность производства составляет 75 млн упаковок и 570 тонн фармсубстанций ежегодно. Предприятие занимает около 9% отечественного рынка субстанций. В 2025 году компания увеличила выручку на 20,8% — до 3,63 млрд руб., а чистую прибыль — почти в восемь раз, до 212,6 млн руб. Владельцами УСХФЗ являются несколько физлиц.
Всего в рамках этого спора с 11 по 13 ноября налоговики подали десять аналогичных заявлений, два из которых уже приняты к производству. В качестве способа реализации активов заявлена продажа с публичных торгов. В список имущества по рассмотренным заявлениям вошли четыре здания (производственные помещения и цеха) и земельный участок общей стоимостью 293 млн руб. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены двое судебных приставов.
В АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» комментировать ситуацию отказались.
Одновременно с иском об обращении взыскания на заложенное имущество арбитраж рассматривает заявление межрайонной инспекции ФНС №24 по Иркутской области о признании АО «УСХФЗ» банкротом из-за долга в 270,5 млн руб. Но процесс, начатый еще в январе 2025 года, неоднократно откладывался по инициативе сторон для урегулирования спора во внесудебном порядке. Очередное заседание по этому делу назначено на 30 ноября.
Впрочем, это не первая попытка налоговой обанкротить завод. В феврале 2023 года ФНС уже требовала признать его несостоятельным из-за долга в 356 млн руб., но спустя несколько месяцев стороны утвердили мировое соглашение.
Партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня полагает, что ФНС не заинтересована в доведении дела до банкротства завода из-за длительных сроков рассмотрения, так как это привлечет в процесс других кредиторов и ограничит выплаты только залоговым имуществом. Вероятнее всего, по его мнению, конфликт завершится мировым соглашением с графиком платежей, а реализация имущества произойдет только в случае повторного срыва договоренностей.
При этом, по мнению ведущего юрисконсульта компании «Юрэнергоконсалт» Ольги Зайцевой, статус системообразующего предприятия не дает заводу иммунитета — при доказанности долга суд обязан обратить взыскание, хотя и может отсрочить продажу цехов.
Остановка производства на усольском химфармзаводе, если до этого дойдет дело, почти не отразится на рынке лекарств в целом, дефицит будет заметен лишь по отдельным позициям, считает независимый эксперт и бизнес-брокер Константин Тиунов. «Сильнее всего это ударит по производителям, закупающим у завода субстанции, в том числе психотропные — например, “феназепам” и “фенибут”. Им придется искать другого поставщика, а смена производителя субстанции требует внесения изменений в регистрационное досье препарата, что обычно занимает месяцы»,— пояснил эксперт.