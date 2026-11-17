Остановка производства на усольском химфармзаводе, если до этого дойдет дело, почти не отразится на рынке лекарств в целом, дефицит будет заметен лишь по отдельным позициям, считает независимый эксперт и бизнес-брокер Константин Тиунов. «Сильнее всего это ударит по производителям, закупающим у завода субстанции, в том числе психотропные — например, “феназепам” и “фенибут”. Им придется искать другого поставщика, а смена производителя субстанции требует внесения изменений в регистрационное досье препарата, что обычно занимает месяцы»,— пояснил эксперт.