Установлено, что с марта прошлого года в течение 12 месяцев владелец компании предоставлял в МУП «Электротепловые сети» ложные сведения об объеме выполненных работ по уборке твердых коммунальных отходов в городе. Организации незаконно оплатили 9,7 млн руб. В задержании также принимали участие сотрудники регионального управления СКР и ГУ МВД России по области.