Владельца троицкой компании подозревают в мошенничестве на 10 млн рублей
Его организация занималась уборкой ТКО в городе
Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали 38-летнего учредителя ООО «РИТА» (Троицк). Его подозревают в мошенничестве на 9,7 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба силового ведомства.
Установлено, что с марта прошлого года в течение 12 месяцев владелец компании предоставлял в МУП «Электротепловые сети» ложные сведения об объеме выполненных работ по уборке твердых коммунальных отходов в городе. Организации незаконно оплатили 9,7 млн руб. В задержании также принимали участие сотрудники регионального управления СКР и ГУ МВД России по области.
По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителем ООО «РИТА» является Руслан Елюбаев.