«Для нас огромная честь и личная большая ответственность сделать этот проект, безусловно, успешным», – сказал Алексей Лихачев. По словам главы госкорпорации, о выходе на площадку и начале полномасштабных работ в 2027 году российская сторона говорила с президентом Казахстана. Чтобы перейти к этой стадии, сначала необходимо закончить подготовку.