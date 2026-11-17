Лихачев ожидает развертывания стройки АЭС в Казахстане в 2027 году
На площадке АЭС в Казахстане «Росатом» рассчитывает начать полномасштабные строительные работы в 2027 году, сообщил генеральный директор корпорации Алексей Лихачев. Сейчас завершаются изыскания, готовится технический проект и идет согласование приложений к контракту.
«Для нас огромная честь и личная большая ответственность сделать этот проект, безусловно, успешным», – сказал Алексей Лихачев. По словам главы госкорпорации, о выходе на площадку и начале полномасштабных работ в 2027 году российская сторона говорила с президентом Казахстана. Чтобы перейти к этой стадии, сначала необходимо закончить подготовку.
Специалисты заканчивают необходимые наблюдения на площадке. Они должны продолжаться не менее 12 месяцев, а полученные данные будут использованы для проектных решений. Окончательное оформление контракта еще идет: во Владивостоке на ВЭФ-2026 подписали его основные параметры. Сверка отдельных приложений остается задачей текущего этапа.
Алексей Лихачев сообщил о двух решенных вопросах: определены международные участники консорциума и генеральный подрядчик со стороны Казахстана. Контракты второго этапа продолжают заключать. Генеральный директор «Росатома» также говорил об открытости решений по атомному проекту: в Казахстане прошел референдум и состоялся конкурс по выбору лидера международного консорциума.
Форум 12–13 ноября в турецкой Анталии продолжил программу «Мировой атомной недели», прошедшей в Москве в 2025 году. На нем обсуждали вклад атомной энергетики в снижение выбросов парниковых газов.