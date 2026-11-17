При поддержке «Единой России» в регионе прошли соревнования, приуроченные ко Дню самбо
В состязаниях приняли участие более 400 юных спортсменов из пяти регионов
Масштабные соревнования, посвящённые Дню самбо, прошли в Таловском районе при поддержке партийного проекта «Детский спорт». В турнире приняли участие более 400 юных спортсменов из Воронежской, Волгоградской, Тамбовской, Саратовской и Липецкой областей.
Соревнования проводились по официальным правилам самбо с разделением участников по возрастным и весовым категориям. На коврах развернулась напряжённая борьба - каждый поединок демонстрировал не только техническую подготовку спортсменов, но и их психологическую устойчивость, умение действовать в стрессовой ситуации и уважать соперника.
«Соревнования ко Дню самбо в Таловой — это не просто турнир, а большая объединяющая площадка для юных спортсменов из разных регионов. Важно, что партийный проект «Детский спорт» помогает не только проводить такие мероприятия, но и создавать инфраструктуру для регулярных тренировок, обеспечивать секции инвентарём, поддерживать тренерское сообщество. Также эта работа ведется и по народной программе «Единой России». Развитие спорта и вовлечение граждан в здоровый образ жизни – одно из ключевых ее направлений»,- отметила председатель регионального общественного совета партийного проекта «Детский спорт», депутат Воронежской областной Думы Ольга Ортина.
По словам главного судьи соревнований Андрея Лебедева, ля ребят участие в таких турнирах - это бесценный опыт: «Здесь они учатся не только бороться, но и справляться с волнением, слушать наставника, уважать соперника и принимать как победы, так и поражения».
По итогам двух соревновательных дней были определены победители и призёры в каждой возрастной и весовой категории. Все участники получили памятные дипломы и сувениры от партпроекта, а спортсмены, занявшие призовые места, — медали и кубки.