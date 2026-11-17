«Соревнования ко Дню самбо в Таловой — это не просто турнир, а большая объединяющая площадка для юных спортсменов из разных регионов. Важно, что партийный проект «Детский спорт» помогает не только проводить такие мероприятия, но и создавать инфраструктуру для регулярных тренировок, обеспечивать секции инвентарём, поддерживать тренерское сообщество. Также эта работа ведется и по народной программе «Единой России». Развитие спорта и вовлечение граждан в здоровый образ жизни – одно из ключевых ее направлений»,- отметила председатель регионального общественного совета партийного проекта «Детский спорт», депутат Воронежской областной Думы Ольга Ортина.