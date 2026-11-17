Долг предприятий Челябинской области за электроэнергию достиг 5,8 млрд рублей
Задолженность юридических лиц Челябинской области за потребленную электроэнергию достигла 5,8 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе гарантирующего поставщика «Уралэнергосбыт». Накопленный долг сформировал у компании дефицит средств, необходимых для своевременных расчетов на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также для оплаты услуг по ее передаче по распределительным сетям региона.
В энергосбытовой компании подчеркнули, что низкая платежная дисциплина бизнеса создает риски для устойчивой работы системообразующей отрасли и социально-экономического развития Южного Урала. В качестве меры воздействия на неплательщиков поставщик направляет официальные уведомления должникам и предоставляет время на погашение суммы, после чего, в случае неуплаты, энергоснабжение прекращается. С начала года «Уралэнергосбыт» направил юрлицам 12 479 таких предупреждений на общую сумму 3,7 млрд руб.